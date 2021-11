Publiscopie : Un laboratoire d’essais et de contrôles à votre écoute

Les Laboratoires Pourquery, entreprise familiale et indépendante depuis 1920, proposent aux industriels de la peinture des essais sur produits liquides ou sur produits appliqués. Ces essais de performances et de caractérisation permettent de vérifier qu’une peinture est conforme à une norme ou à un cahier des charges.



Résistance aux vieillissements (UV, variations climatiques), à la corrosion (brouillards salins, SO2) ou encore évaluation des caractéristiques physico-mécaniques et physicochimiques des revêtements (essais de chocs, d’adhérence, de dureté, de souplesse), les Laboratoires Pourquery accompagnent les entreprises dans leurs demandes d’essais normalisés ou à façon.



RECOMMANDÉ PAR LES GRANDS DONNEURS D’ORDRES



Le laboratoire est régulièrement consulté sur les recommandations de grands donneurs d’ordres (EDF, Alstom, Nexter) pour la réalisation d’essais d’homologation et de qualification. ” Notre parc machines est complet et régulièrement moder nisé , indique Sophie Bayard, responsable du service revêtements industriels. Nous couvrons un large spectre de tests qui répondent à la diversité des besoins.



Le personnel qualifié, l’expérience et la qualité des tests proposés par les Laboratoires Pourquery leur ont permis d’acquérir de nombreuses reconnaissances.



Accréditée Cofrac, l'entreprise est régulièrement reconnue par l’Afnor pour la réalisation des essais dans le cadre de l’attribution de l’écolabel européen Peintures et de la marque NF Environnement pour les peintures et les enduits.



Les Laboratoires Pourquery évaluent aussi la conformité des produits finis par rapport aux réglementations en vigueur, REACH et COV.











