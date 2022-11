Publiscopie : Un interlocuteur unique pour allier dépollution et peinture

En mars 2022, DI Environnement (500 salariés), reconnu au niveau national pour son savoir-faire en matière de dépollution (plomb, amiante), a inauguré une nouvelle agence spécialisée dans le traitement de surface et la protection anticorrosion.



Une quinzaine de salariés ont été recrutés et formés pour répondre aux spécifications des chantiers de remise en peinture : formations ACQPA des opérateurs, affiliation au GEPI (Groupement des entrepreneurs de peinture industrielle), homologation des chantiers par l’OHGPI (Office d’homologation des garanties de peinture industrielle), etc.



une oFFre GlobAle



”Ces compétences, regroupées au sein d’une entité spécialisée, nous ouvrent de nouveaux marchés. Désormais, nous sommes en mesure d’assurer la dépollution, mais aussi la remise en peinture des surfaces traitées”, explique Yannick Bastien, responsable de l’agence DI Environnement implantée à Montélimar.



L’agence a investi dans du matériel de pointe : grenailleuses à système de recyclage, dépoussiéreurs, systèmes de traitement d’air, sableuses, etc.



DI Environnement, qui figure parmi les leaders hexagonaux du désamiantage et du déplombage (plus de 800 chantiers par an), aborde le traitement de surface comme une composante de la dépollution. ”Pour chaque chantier, nous adaptons le matériel” , précise Yannick Bastien.



La nouvelle agence joue aussi un rôle de support au niveau national : conseil, mise à disposition de moyens, solutions sur mesure. Elle mise sur un chiffre d’affaires en croissance et une rapide montée en puissance.













Voir la version imprimable