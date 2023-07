Publiscopie : Un film étirable de palettisation à base de matière régénérée

”Chez BBA Emballages, nous proposons le film étirable de palettisation le plus fin qui soit aujourd’hui, annonce Vitor Sousa, responsable produit et développement.



La majorité des films ont une épaisseur comprise entre 15 et 23 microns. Celui que nous distribuons ne dépasse pas les 12 microns avec une tenue des palettes et des poids déposés équivalente. Afin de convaincre les clients des atouts de ce film, nos équipes peuvent se déplacer pour les auditer et faire des démonstrations.”



JUSQU’À 60 % DE MATIÈRES PREMIÈRES RÉGÉNÉRÉES



Ce film étirable appelé ECOW’REG est régénéré, car fabriqué avec, selon les références, entre 30 et 60 % de matières recyclées issues des circuits de recyclage. Ce film s’inscrit dans une économie circulaire.



Sa composition permet aux clients d’etre exonérés de certaines taxes quand ils exportent vers certains pays aux règlementations environnementales contraignantes.



SANS MANDRIN, DONC SANS DÉCHET



De plus, et, là encore, contrairement à ce que propose la concurrence, ce film étirable est sans mandrin (carton sur lequel s’enroule le film).



Autre atout, grâce à la réduction du volume de déchets. Il permet la réduction des coûts de recyclage.



À noter également que l’absence de mandrin permet d’utiliser le film jusqu’au dernier mètre, avec des économies sur la durée pour les gros consommateurs.



UNE FAIBLE EMPREINTE CARBONE



Si l’on compare l’empreinte carbone hydrique et énergétique entre un film 20 microns standard et son équivalent dans la gamme ECOW’REG, les chiffres sont sans appel :

- empreinte carbone : moins 1 615 kg de CO2/palette ;

- empreinte hydrique : moins 4 985 litres d’eau/palette ;

- empreinte énergétique : moins 2 571 Gj/palette.



UN FILM ÉCONOMIQUE



Le film étirable ECOW’REG peut être utilisé à la fois manuellement pour filmer les palettes, car il est très léger, mais aussi sur les machines avec ou sans groupe de pré-étirage. De cette façon, il est possible de couvrir toutes les utilisations.



Tous ces avantages cumulés permettent une nette diminution du budget film.



UNE GAMME ÉTENDUE DE 2000 RÉFÉRENCES



Spécialisée depuis plus de 50 ans dans le domaine de la distribution d’emballages en France, l’entreprise est à même de proposer (outre les films étirables) une gamme étendue de 2 000 références répondant à toutes les attentes en termes de conditionnement : emballages carton, papier carton, produits de calage et protection, pochettes d’expédition, adhésifs, etc.



Quels que soient le secteur d’activité ou le lieu d’implantation de l’activité, BBA Emballages s’engage auprès de ses clients industriels à solutionner leurs problématiques d’emballage et de contraintes logistiques. L’entreprise dispose pour cela de 70 commerciaux, d’un réseau de 26 agences et de 11 entrepôts maillant tout le territoire.













Voir la version imprimable