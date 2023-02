Publiscopie : Un expert du découpage fin pour relever vos défis techniques

Implantée depuis 1957 au cœur du bassin industriel dieppois (76), Precision Components Industries (PCI) est une entreprise totalement française, spécialisée dans le découpage fin (précision au micron et état de surface exceptionnel), à la différence du découpage classique, sur tous types d’acier (faiblement allié, haute limite élastique, fer pur, Inconel, etc.), et ce, sur des épaisseurs de 1 à 14 mm, en un coup de presse.



Avec plusieurs décennies d’expérience et un savoir-faire exceptionnel, PCI fabrique ”des pièces métalliques complètes, prêtes à être montées par le client et de grande précision (au micron près), pour tous secteurs d’application”, rappelle François Harel, directeur de l’établissement.



PETITE OU GRANDE SÉRIE, SANS LOGISTIQUE COÛTEUSE



À noter qu’au-delà de la qualité, la prestation de PCI se traduit aussi par un impact environnemental moindre, au cours de la conception de ses produits, grâce à la multiplicité de ses activités, réduisant ainsi la logistique et s’adaptant aux besoins des industries nouvelles.



PCI peut réaliser des pièces simples ou complexes, et ce, tant en grandes séries (environ un milliard de pièces par an pour le marché mondial), qu’en moyennes et petites séries (jusqu’à l’unitaire, pour le nucléaire par exemple).



DES PIÈCES DE TOUTES DIMENSIONS



Precision Components Industries est également à même d’effectuer de l’ajout de composants fonctionnels, du surmoulage (plastique sur acier) ou encore de l’usinage complémentaire, ainsi que des traitements de surface et/ou thermiques (trempe localisée notamment), ”tous travaux pour lesquels nous – ou nos partenaires de proximité – sommes experts, évitant ainsi de la logistique coûteuse”.



Au fil du temps, PCI s’est diversifiée et produit une grande variété de pièces (éléments de boîtes de vitesse automobiles pour véhicules hybrides, disques de frein pour motoréducteurs électriques, articulations de portières, serrures, leviers pour moteurs de métiers à tisser, pièces pour commandes ferromagnétiques, etc.).



Pour ces interventions, PCI dispose sur son site de tout l’outillage nécessaire, acquis ou développé sur mesure, ainsi que d’éventuelles machines spéciales. ”Nous maîtrisons en interne non seulement les machines, mais aussi tout le savoir-faire nécessaire, fruit de près de 70 ans d’expérience. En outre, nous aimons les défis techniques !”, conclut François Harel.













