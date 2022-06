Publiscopie : Un équipement de toute confiance pour tester vos emballages

Qu’il s’agisse de l’étanchéité du film sur une barquette alimentaire, de la résistance d’un opercule de yaourt ou de l’efficacité du serrage du bouchon d’un flacon, les industriels ont besoin de contrôler les fonctionnalités de leurs packagings.



De leur côté, les emballages écoresponsables en matériaux recyclables peuvent amener de nouveaux besoins de contrôle ou de mesure.



réDuire les risques liés aux emballages



ACRN, PME française basée en Normandie, propose des équipements de contrôle des emballages en laboratoire ou en usine, en bord de ligne ou en post-production : serrage, étanchéité, résistance, contrôle en traction ou en déchirure, etc.



”Nos équipements sont principalement conçus pour le contrôle packaging, mais nous travaillons avec tous les secteurs de l’industrie en France et à l’international. Grâce à notre bureau d’études intégré, nous pouvons innover pour développer des équipements spécifiques répondant au plus près aux besoins de nos clients en termes de robustesse, sécurité et ergonomie”, explique Bastien Pontou, ingénieur chargé d’affaires.



ACRN a par exemple conçu, pour un client du secteur aéronautique, des équipements de contrôle sur mesure pour tester l’étanchéité de balises Argos contenant des cartes électroniques : la machine mise au point permet de réaliser des tests non destructifs.



ACRN dispose également d’un laboratoire de métrologie raccordé au Cofrac, et réalise des étalonnages périodiques et des vérifications d’équipements dans son laboratoire ou sur site, chez ses clients.













Voir la version imprimable