Publiscopie : Un engagement de pérennité des solutions informatiques industrielles

L’agroalimentaire est particulièrement demandeur de solutions informatiques pour automatiser ses process. Interview d’Anthony Rodrigues, Key Account Manager chez Advantech, qui conçoit et produit des ordinateurs industriels et des solutions d’automatisationsupervision intégrées.



M. Rodrigues, quels sont les principaux défis de l’agroalimentaire vis-à-vis de l’informatique industrielle ?

Des réglementations de plus en plus strictes (intégrité de la chaîne d’approvisionnement, conformité des produits, traçabilité…), une concurrence internationale exacerbée, des pressions sur les prix, etc. En résumé, le défi majeur est de garantir la disponibilité de produits frais, sûrs et hygiéniques, au juste prix. La crise sanitaire n’aura fait qu’accélérer cette dynamique.



Comment choisir le bon partenaire en informatique industrielle ?

C’est notamment dans ce type d’application, l’agroalimentaire, qu’il faut pouvoir toujours garder le contrôle, c’est-à-dire maintenir une visibilité totale et être capable de résoudre rapidement un problème. Plusieurs options existent…

La première est une solution matérielle et logicielle complète, proposée par un fournisseur maîtrisant tous les volets technologiques de la fabrication. Mais si les exigences de production évoluent (stockage des données sur le cloud, problèmes d’incompatibilité…), il faudra alors non seulement changer le matériel ou le logiciel mais aussi, très probablement, re-certifier le système…

Une autre option consiste à faire appel à un fournisseur plus ”petit” qui saura sans doute répondre mais pourra s’avérer manquer d’expérience, fournir une assistance moins réactive… Inversement, les ”grands” fournisseurs peuvent également poser problème en imposant une maintenance externalisée, etc.



Vous proposez une troisième voie. Expliquez-nous.

Au bout du compte, la meilleure option consiste à choisir un fournisseur de matériel spécialisé comme Advantech, qui collabore étroitement avec un ou plusieurs éditeurs de logiciels indépendants et qui codéveloppe des solutions complètes, spécialisées et évolutives, pour l’automatisation des processus, le contrôle qualité, l’analyse en périphérie de réseau (Edge Computing), les solutions cloud, l’accès distant, etc.



Chaque partenaire s’en tient alors à son cœur de métier tout en collaborant pour garantir une compatibilité totale afin d’assurer une échelonnabilité et une adaptabilité aisées. La responsabilité totale est assurée ; les différents partenaires collaborent au bénéfice du client, investissant dans des solutions sectorielles appropriées et adaptables, pour un coût minimal en bout de chaîne.













Voir la version imprimable