Publiscopie : Un emballage sous vide stérilisable et recyclable haute barrière

Conçu pour les produits alimentaires comme les légumes et les plats cuisinés, qui nécessitent un conditionnement sous vide, l’opercule PP HB ECOTOP associé au fond thermoformable RST B ECO constitue le premier emballage sous vide stérilisable et recyclable haute barrière.



Sa composition permet de remplacer avantageusement les polypropylènes PA/PP ou PA/PP EVOH très difficiles à recycler. De plus, il offre de très bonnes performances mécaniques en termes de résistance à la perforation et à la déchirure.



Cet emballage conçu et fabriqué par SP GROUP précurseur de longue date dans les matériaux durables, est conforme aux directives de l’Union européenne en termes de durabilité.



UN OPERCULE POLYVALENT



Autre avantage de l’opercule PP HB ECOTOP : il est compatible avec les barquettes thermoformables rigides en polypropylène, offrant ainsi une solution monomatériau et recyclable, parfaite pour les produits qui doivent être conditionnés sous MAP (conditionnement sous air modifié).



Le PP HB ECOTOP est aussi un matériau idéal pour l’operculage d’aliments conditionnés à chaud, tels les pots de riz, les confitures, les compotes pour bébés, etc.



Pour les entreprises françaises de l’agroalimentaire exportant des produits à l’étranger, il est intéressant de préciser que le fond thermoformable RST B ECO, pour sa part, convient parfaitement aux produits destinés à être vendus en Allemagne, où le polypropylène est très largement utilisé.



Des emballages durables seront un atout évident pour le recyclage.











