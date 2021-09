Publiscopie : Un emballage réutilisable pour une logistique optimisée

” Aujourd’hui, la performance industrielle passe obligatoirement par une réflexion en amont incluant le packaging de manutention ”, relève Julien Mahieu, président et expert packaging de BDM-Conseil.



Forts d’une expérience logistique de plus de 15 ans, les chefs de projet BDM constatent que le conditionnement est sous-estimé ou mal adapté au processus complet d’approvisionnement, de fabrication, de stockage et de distribution.



Cet item bien souvent délaissé, voire méconnu, fait pourtant l’objet d’économies et de productivité sousjacentes donnant très souvent lieu à des perspectives de marges additionnelles et à une fluidification des flux. ” L’idéal est de développer simultanément un produit et son processus de fabrication tout en y incluant, dès les préétudes, sa logistique et son conditionnement ”, précise Anthony Dumaine, chargé de projet.



BDM-Conseil dispose de différentes compétences pour analyser et répondre aux nouvelles prérogatives de l’industrie du futur et procède à une analyse des gains générés sur l’ensemble de la supply chain , accompagnant ses clients de la conception à la livraison.



Depuis sa création en 2014, BDMConseil a mis l’accent sur le suivi des exigences environnementales.



éviter le suremballage, privilégier le durable



Dans le secteur automobile par exemple, au service des grands donneurs d’ordres européens, BDM-Conseil, entreprise normande, a acquis la maîtrise de l’ensemble des matériaux utilisés pour la conception d’emballages réutilisables et recyclables. En lien avec ses partenaires privilégiés, BDM-Conseil est en mesure de proposer des solutions innovantes et d’actualité répondant aux attentes de la logistique de demain dans un budget clair et maîtrisé.













