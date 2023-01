Publiscopie : Un emballage monomatériau économique et durable

SP GROUP propose à l’industrie cosmétique des solutions d’emballages durables, grâce notamment à son monomatériau PE en polyéthylène, qui répond à l’exigence fixée par l’Union européenne en termes de durabilité stipulant que tous les emballages plastiques doivent être réutilisables ou recyclables.



Le PE ECO et le PE HB ECO à haute barrière sont en effet 100 % recyclables et tout aussi polyvalents que d’autres structures non recyclables. On emploiera par exemple le PE HB ECO, particulièrement résistant, pour le conditionnement de gels douche ou de shampoings, et le PE ECO pour le conditionnement de disques démaquillants et d’éponges de bain, notamment.



une réductIon des coÛts



L’emploi d’un monomatériau permet aussi aux fabricants de cosmétiques de réduire la quantité de matière plastique qu’ils utilisent sans altérer les propriétés du produit conditionné. Les gains financiers sont donc réels.



De plus, la diminution de l’épaisseur de l’emballage par rapport aux matériaux rigides permet d’obtenir un produit léger et ergonomique, qui prendra peu de place et entraînera donc une réduction des frais de transport.



SP GROUP se distingue par sa capacité d’adaptation à chaque segment de marché en proposant des produits sur mesure, garantissant ainsi à ses clients qu’ils disposeront des emballages les mieux adaptés aux caractéristiques de leurs produits, mais aussi de leurs process et systèmes de conditionnement.













