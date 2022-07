Publiscopie : Un écosystème décentralisé, sécurisé et pensé pour l’IOT industriel

Fondée en 2012, Kalima est une des plus vieilles entreprises blockchain de France. Son but : faciliter les échanges en confiance entre les machines, les personnes et les services. Kalima a été construit pour sécuriser, faciliter et accélérer la collecte, la transmission, le stockage et la monétisation des données des industries utilisant des systèmes IoT.



”La blockchain Kalima est composée d’un réseau de blockchains indépendantes, explique André Legendre, fondateur et président de Kalima Systems. Cette interconnexion de blockchains permet de résoudre l’objectif de décentralisation et atteindre la scalabilité.”



”Notre autre particularité, c’est de pouvoir exécuter directement des traitements informatiques ou smart contracts pour traiter les données en périphérie de réseau (edge), c’est-àdire au plus près de leurs sources et partout où on va trouver des objets connectés comme dans l’usine, l’atelier, l’infrastructure ou le bâtiment.”



une puissance de calcul peu énergivore



Étant en réseau, la blockchain Kalima n’a pas de limites en termes de capacités. ”Là où le bitcoin n’effectue qu’une transaction toutes les dix minutes, nous sommes en natif à mille transactions par seconde, multiplié par autant de blockchains que l’on veut ! De plus, notre blockchain embarquée dédiée à l’IoT industriel a été conçue dès le départ pour consommer peu d’énergie. J’ai pensé cela dès 2009, sachant que dans un système informatique, l’énergie est la première source de coût à l’utilisation !”













