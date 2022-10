Publiscopie : Un dosage de précision plébiscite par l’aérospatiale

”Les industriels des filières d’excellence que sont l’aérospatiale et la défense se tournent de plus en plus vers la dernière génération des technologies de dosage de fluides”, constate Patrick Bonnin, directeur de Dosage 2000.



Spécialisée sur le sujet depuis plus de 30 ans, la filiale française de Nordson EFD évalue les applications de dépose de fluides et préconise, parmi une vaste gamme, les solutions les mieux adaptées. Pour fabriquer des pièces de précision, l’industrie aérospatiale, en particulier, fait appel à une grande variété de graisses, produits d’étanchéité, adhésifs et autres fluides très coûteux qu’il convient de doser avec un maximum de précision. D’où l’intérêt, par exemple, d’utiliser la valve MicroDot™ Nordson EFD xQR41 pour appliquer de la graisse sur un pignon d’aéronef.



UN DOSaGE PaRFaIT, SaNS aUCUN GaSPIllaGE



”Cette technologie consiste à déposer des billes de graisse de façon extrêmement précise sur l’engrenage du pignon, explique Patrick Bonnin. Elle minimise le volume de “liquide mort’ en garantissant un contrôle exceptionnel du processus.”



Très facilement intégrable à tout processus d’assemblage automatisé, une telle solution s’inscrit pleinement dans la démarche Usine 4.0.



Et si les industriels français de la défense et de l’aérospatiale qui recherchent de la précision et de la répétabilité dans leur processus de dosage de fluides choisissent Dosage 2000 et Nordson EFD, c’est parce qu’ils savent que l’excellence technologique, l’expérience et le service seront à la hauteur de leurs exigences.













