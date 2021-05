Publiscopie : Un dôme de désenfumage révolutionnaire pour les bâtiments industriels

Imaginez un dôme de désenfumage qui s’installe sans asservissement, c’est-à-dire sans commande manuelle ou automatique, ce qui permet d’éviter une maintenance compliquée et chère !



” La maintenance est un problème majeur pour ce type de protection incendie obligatoire ”, précise Jérôme Pellouin, président de Fumetalize. ” Et les dômes de désenfumage n’ont pas connu de grandes nouveautés depuis de nombreuses années. ” D’où l’intérêt de l’innovation proposée par la société Fumetalize, spécialisée dans les solutions de désenfumage pour tout type de bâtiment, qui a décidé de lancer sur le marché français un système exclusif, présent aux États-Unis depuis plus de 40 ans.



UN SYSTÈME COMPLET



Ce système, agréé à l’échelle européenne, compatible avec les ICPE, se présente sous la forme d’un dôme fixe, sans ouverture, qui fond à 80 °C et laisse donc s’échapper automatiquement les fumées en cas d’incendie. Sans entretien et très économique, il est adapté à tout type de bâtiment industriel dont les accès en hauteur compliquent la maintenance de l’asservissement. ” Nous travaillons avec de grands groupes et nous avons déjà équipé des centrales qui brûlent les déchets ”, complète Jérôme Pellouin. ” Ce système peut s’installer sur tout type de toiture, bac acier, fibrociment, plate, inclinée, etc. ”



De plus, Fumetalize a mis au point un brevet exclusif d’embase thermoformée, modulable.



Un système complet et économique, pour assurer une protection optimale en cas d’incendie !













