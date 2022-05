On l’attendait, VEGA Technique l’a fait. Le leader de la mesure radar sans contact, qui a déjà vendu plus d’un million de capteurs, propose un nouvel appareil : le VEGAPULS 6X.



La spécificité de celui-ci est qu’il est tout-en-un, explique Luc Heusch, responsable des ventes France. Il peut en effet mesurer à la fois les niveaux de liquides, chauds, froids et corrosifs, mais aussi les solides en vrac, sans distinction. Il est donc adapté à tous les usages et nous sommes les seuls aujourd’hui sur le marché à proposer cette innovation.”



Les domaines d’application sont effectivement très divers. Ainsi, le VEGAPULS 6X est capable de mesurer avec une très grande précision et fiabilité les niveaux dans les trémies d’alimentation d’un incinérateur, dans les bassins d’évacuation de mâchefers, ou bien encore dans les chambres à pyrolyse et bacs à cendres, pour ne citer que quelques exemples.



LE CAPTEUR DONT VOUS AVEZ BESOIN



On le retrouvera fréquemment dans les usines de traitement de déchets. De par sa précision et sa diversité d’emplois, ce capteur répond donc en tous points aux usages et exigences des applications à dimension environnementale.



Grâce à sa dynamique de signal très élevée, le VEGAPULS 6X est en mesure de détecter les signaux les plus infimes renvoyés par les produits ayant de mauvaises caractéristiques de réflexion. En outre, des algorithmes spéciaux permettent de s’affranchir des parasites provoqués par les obstacles internes ou les dépôts sur le système d’antenne.



DES PARAMÈTRES DÉJÀ PRÉDÉFINIS



La mousse, les grandes rehausses et les petits raccords process ne sont pas un problème pour lui. ”Ce capteur est conçu pour offrir un grand confort et une grande simplicité d’utilisation. Il est fabriqué sur mesure pour les besoins du client”, affirme Luc Heusch.



VEGA Technique fabrique en effet le capteur radar selon ce que le client souhaite mesurer. Il appartient à ce dernier de transmettre l’ensemble de ses paramètres via le nouveau configurateur ou bien directement aux experts de l’entreprise. Ceuxci détermineront alors la version d’appareil qui convient le mieux au process du futur utilisateur.



Quelques jours suffisent ensuite pour que le capteur radar soit fabriqué, testé et expédié. Le VEGAPULS 6X est immédiatement opérationnel, car les paramètres pour son application sont déjà prédéfinis.



Avec ce nouveau produit, VEGA Technique réduit son offre catalogue, puisque celui-ci vient remplacer de nombreuses références tout en proposant des performances accrues.













