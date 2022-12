Publiscopie : Un calibrateur de pression hydraulique 700 bar, autonome, portable et précis

Avec près de 130 ans d’existence, AOIP s’impose comme un spécialiste des instruments de mesure. L’entreprise conçoit et fabrique en propre des calibrateurs électriques destinés à l’étalonnage et à la mesure de faible résistance pour les câbles électriques. Elle réalise aussi des tests de turbines et propose des produits pour l’acquisition de données à des fins de pratiques métrologiques.



UN FORMAT TRèS COMPACT



AOIP distribue et commercialise également des appareils d’autres fabricants. C’est le cas notamment du calibrateur automatique de presssion hydraulique Additel ADT 762. ”Avec ce calibrateur dédié à l’automatisation des travaux d’étalonnage de pression jusqu’à 700 bar, nous sommes vraiment sur un produit phare et unique, indique Pierre Magueres, responsable marketing chez AOIP. Un de ses atouts principaux réside dans son format très compact et son poids de 13 kg qui permettent aux personnes chargées des opérations de métrologie sur le terrain de le transporter aisément. Celui-ci fonctionne sur batterie et dispose d’une connectivité Wi-Fi, il est donc totalement autonome.”



UNE ExACTITUdE GARANTIE



Le calibrateur ADT 762, qui assure la prise en charge automatisée de l’étalonnage des transmetteurs de pression, des pressostats et des manomètres à aiguille et numérique des capteurs, dispose d’une pompe intégrée et d’un système de gestion des fluides qui fait également toute la différence.



”Lorsque nous sommes sur de la calibration avec de très hautes pressions d’huiles, il faut attendre que la température se stabilise et faire en sorte qu’il n’y ait pas de bulles d’air qui apparaissent. Les mesures précises sont donc compliquées et nécessitent plusieurs prises. Grâce au système de pompe intégré et de purge qui élimine automatiquement l’air éventuellement présent, on remédie à ce problème”, souligne Pierre Magueres.



D’une simple pression sur un bouton, l’ADT 762 gè re rapidement la purge du systè me, ce qui permet aux techniciens de gagner un temps précieux et d’être certains de leurs mesures.



AOIP propose également des services associés de vérification et d’étalonnage des instruments par sa filiale SOFIMAE. Certifiée ISO 9001, cette entreprise est notamment habilitée à délivrer des certificats d’étalonnage Cofrac dans les domaines de la mesure de température, d’électricité-magnétisme et de temps-fréquence.













