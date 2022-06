Publiscopie : Un calculateur qui améliore la sécurité des personnes et le partage des données

Spécialiste des solutions de communication sans fil radio, Selecom conçoit de nombreux produits communicants embarqués dans les véhicules et les transports publics. Reconnue pour sa capacité d’innovation, l’entreprise propose le calculateur embarqué intelligent Easyconnect Urbanlink, dédié aux métros, tram et bus.



”Ce calculateur fonctionne un peu comme un modem internet, explique Patrice Lacouture, directeur de l’innovation. Il permet la communication entre les équipements électroniques embarqués dans le véhicule et le réseau de l’exploitant pour partager tout un ensemble de données. Fonctionnant en 3, 4 et 5G, mais aussi en wi-fi, Bluetooth et Ethernet, ce calculateur qui embarque des logiciels va restituer et traiter un grand nombre de données comme le comptage des passagers, la billetterie, la géolocalisation, la vidéosurveillance embarquée, etc.”



Des avantages éviDents



Les atouts de ce calculateur, robuste dans sa conception pour le protéger des vibrations, de l’eau, de la poussière, sont nombreux : il contribue à améliorer la sécurité des passagers, optimiser l’aide à la conduite et l’aide à l’exploitation, gérer les données, la vidéosurveillance embarquée et l’état du trafic en temps réel notamment.



”Easyconnect Urbanlink bénéficie en outre du label ITxPT, ajoute Patrice Lacouture. Cela signifie qu’il est interopérable et compatible avec toutes les solutions issues d’autres fabricants qui possèdent le même label. Résultat : le client peut faire évoluer son système de communication en toute liberté.”













