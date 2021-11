Publiscopie : Un accompagnement pour optimiser les process et la maintenance

Expert en engineering des moyens de production, ”MPM EMALEC apporte une vraie plus-value à ses clients, affirme Jean-Paul Prolange, directeur général adjoint. Ces derniers nous consultent avec leur propre cahier des charges pour trouver les moyens de développer leur production, notre but est de les aider à faire les bons choix en termes de machines-outils et machines spéciales pour faire évoluer leur outil industriel. Pour cela nous allons analyser différents paramètres: flux, ergonomie, sécurité, transitique, etc. et ce, afin de proposer la solution qui répondra au mieux à leurs besoins.”



UNE ÉQUIPE SERVICES



MPM EMALEC est capable de gérer des projets de manière globale. Outre le dépannage, l’entreprise propose des contrats de maintenance.



”Pour augmenter la longévité des machines et réduire les coûts, nos machines sont instrumentées, ce qui nous permet de faire, entre autres, de la télémaintenance. Nous pouvons ainsi surveiller le comportement des équipements et ainsi intervenir en maintenance prévisionnelle avant que les défaillances ne surviennent. Nos compétences nous permettent d’intervenir sur des machines de différentes marques.”



Au final, ces opérations vont contribuer à améliorer le rendement opérationnel des moyens et à anticiper les évolutions à apporter sur les lignes de production. Savoir-faire, expérience et compétences permettent aux équipes MPM EMALEC d’intervenir sur tous les sujets de maintenance industrielle, retrofit ingénierie et expertise des moyens de production.











