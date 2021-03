Publiscopie : Un accompagnement global et innovant de projets en injection plastique

Société familiale créée en 1995, EMI est implantée dans la région des trois frontières (France, Allemagne, Suisse). Elle se positionne comme précurseur dans l’injection et le surmoulage de matériaux thermoplastiques chargés fibres de verre et l’injection hybride de composites thermoplastiques (Organosheet), destinés notamment à des pièces de sécurité pour Porsche. Afin d’assurer la qualité de sa production ”made in France”, EMI dispose d’un parc machines de pointe : presses à injecter mono, bi- et trimatière, robots numérisés 3 et 6 axes, contrôles caméra intégrés, stockage des moules en zone sécurisée, tempérée et répondant aux normes anti-feu en vigueur…



DE L’ÉTUDE À LA PERSONNALISATION



”Nous assurons une prise en charge complète des projets de nos clients grâce à notre 360° Full Plastic Concept”, confie Jean-Pierre Wissler, PDG. La démarche débute par l’étude et le développement des pièces, la conception et la fabrication des outillages en interne, puis l’injection ou le surmoulage des pièces. Des contrôles qualité complets sont ensuite effectués en laboratoire. Pour assurer un processus global, l’entreprise propose des activités complémentaires de personnalisation : assemblage, marquage, magnétisation, contrôle caméra en ligne et conditionnement.



Proche de ses clients, EMI exerce son métier en privilégiant une recherche continue d’améliorations et le respect de l’environnement. Autant de valeurs transmises depuis trois générations, la relève étant aujourd’hui assurée par Geoffrey Wissler actuel responsable des Services Projets et R&D.













