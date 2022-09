Publiscopie : TTD, premier translucide thermofusible de désenfumage au coût compétitif

Rappelons les grands principes et intérêts du désenfumage : évidemment permettre l’évacuation des occupants, ralentir la progression qui se fait essentiellement par les fumées brûlantes, et permettre l’intervention des pompiers à l’intérieur, pour ainsi combattre le feu (et donc préserver aux maximum les infrastructures). Il faut noter que les fumées atteignent rapidement de très hautes températures.



RESPECTER LA RÉGLEMENTATION ICPE



Les installations classées protection de l’environnement (ICPE) sont tenues d’appliquer une norme depuis 2002 (après une catastrophe historique à Toulouse), qui oblige les locaux et entrepôts à disposer de 2 % de leur surface équipée avec un système de désenfumage, au lieu de 1 % auparavant.



Les coûts de ces mises aux normes sont très élevés, en particulier pour les grands entrepôts et les usines. C’est pourquoi Fumetalize (Groupe Protection Sécurité), spécialiste de la protection incendie pour les entreprises (trappes de désenfumage, portes coupe-feu, alarmes, etc.), a cherché à réduire ce poste tout en respectant la réglementation.



Après la commercialisation d’un dôme de désenfumage, qui s’installe sans asservissement (et permet donc d’éviter la maintenance), elle a développé le premier translucide thermofusible de désenfumage (TTD). ” C’est un thermoplastique apte à se rétracter à une température de l’ordre de 80 °C, précise Jérôme Pellouin, son dirigeant. Le TTD est le premier translucide qui contribue au désenfumage, en plus d’être translucide d’éclairage. Ce système a été conçu pour aider les ICPE à se mettre aux normes, avec un coût très raisonnable. ”



LE TRANSLUCIDE S’OUVRE À PARTIR DE 80 °C



Cet exutoire n’est plus un lanterneau mais occupe la fonction de revêtement de toiture et constitue une issue d’échappement des fumées. Il dispose de toutes les propriétés d’un translucide et résiste aux UV et aux impacts : ” L’innovation réside dans la nature du plastique qui le rend plus souple à partir de 80 °C ”, complète Jérôme Pellouin.



En effet, à cette température, la tôle se ramollit, se recroqueville et, n’étant fixée que ponctuellement, elle poursuit sa déformation jusqu’à s’affaisser par le poids et à tomber, pour ménager une ouverture béante d’évacuation des fumées. Elle permet donc de ralentir de manière significative la progression du feu et de contribuer aux désenfumages à des coûts très compétitifs.













