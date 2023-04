Publiscopie : Transport et logistique, des solutions flexibles et écoresponsables

Vous cherchez un partenaire global de confiance pour externaliser votre logistique ? Demandez l’expertise du groupe Blondel, un des leaders français du transport de marchandises et de la logistique.



Société implantée dans les Hautsde-France depuis 1956, Blondel emploie plus de 3 000 salariés sur une quarantaine de sites. À l’international, l’entreprise s’est exportée en Afrique du Nord et au Canada.



” Notre activité est orientée autour de quatre métiers : transport, logistique grande cadence, e-commerce et services à l’industrie ”, détaille Jérôme Juteau, directeur général.



une large offre de transport



Côté transport, le groupe Blondel, c’est 1 800 véhicules moteurs et un large périmètre d’activités : envoi de petits volumes avec des solutions de transport messagerie, réseau palettes de plus gros volumes, ou encore convoi exceptionnel de pièces sensibles et volumineuses.



La société assure aussi l’affrètement maritime et aérien, et les procédures douanières liées au transit de vos marchandises.



logIstIque et e-commerce



Deuxième business unit : la logistique. 500 000 m2 d’entrepôt sont dédiés au stockage pour 12 000 palettes envoyées chaque jour à de grands noms de l’industrie comme L’Oréal, Nestlé ou Hachette. La création d’une branche e-commerce a été officialisée début 2023. ” Nous proposons des solutions packagées complètes pour nos clients, comme Elico, qui leur permet de sous-traiter stockage, réception et traitement des commandes, expédition et suivi” , explique le DG.



manutentIon pour l’aéronautIque



” Nous assurons la manutention d’éléments avion dans les usines de production, avec une partie chargement des produits finis pour les livraisons. Nous chargeons par exemple le Beluga, avion porteur d’Airbus , précise-t-il. Ces savoirfaire, historiques dans le groupe, nous donnent l’agilité nécessaire pour mobiliser nos expertises en fonction des problématiques du client ”, assure Jérôme Juteau.



vers un transport responsable



100 % de la flotte de véhicules est compatible au pur xTL, biocarburant fabriqué à partir d’huiles ou de graisses résiduelles. 40 sont alimentés à l’Oleo100, un carburant made in France, issu des déchets de la filière colza. ” Nous avons investi dans un des sept premiers tracteurs à hydrogène qui circulera en France en 2023 ”, ajoute Jérôme Juteau.



Certifiée ISO 14001 pour son management environnemental, le groupe Blondel est aussi signataire de la charte ”Objectif CO2” de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Les chauffeurs sont ainsi formés à l’écoconduite et leur consommation individuelle surveillée. En moyenne, chaque année, 9 millions d’euros sont investis par l’entreprise en faveur d’un transport plus vert.











