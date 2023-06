Publiscopie : Transformez votre usine en Smart Factory avec Trumpf

Avec 10% de son chiffre d’affaires consacré chaque année à la R&D, le groupe allemand Trumpf est plus qu’un simple fabricant de technologies laser et de machines-outils réservées au travail de la tôle. Métiers, pourtant, dans lesquels il excelle, puisqu’il est aujourd’hui le plus gros constructeur de machinesoutils sur le plan mondial.



”Notre politique est basée depuis toujours sur l’innovation technologique, et c’est cela qui fait notre différence”, explique Thibault Denis- Bosio, responsable marketing de Trumpf France.



Attentif aux évolutions du marché, Trumpf a constaté que ses clients étaient demandeurs, désormais, de solutions complètes plus que de stand-alone. Ils souhaitent des offres qui incluent les machines, mais également les solutions logicielles qui vont optimiser le fonctionnement de ces dernières, des outils logistiques intégrés, et même les opérations de maintenance.



De nouvelles attentes ont aussi émergé autour des critères de traçabilité, de suivi, de réactivité pour plus d’efficacité.



DES SOLUTIONS UNISSANT MATÉRIEL ET LOGICIEL



Avec son équipe Smart Factory Solution, Trumpf répond à toutes ces évolutions. Celle-ci regroupe l’ensemble des solutions: machine, logiciels, automatisation, formation et services.



L’avantage pour les clients est que cette solution est évolutive. Ce qui permet d’avoir une certaine flexibilité pour se développer, à son propre rythme, en fonction des besoins et de la croissance de l’entreprise. Vous pouvez ainsi entamer progressivement votre transformation vers la Smart Factory, étape par étape.



”Dans les usines du futur de Trumpf, les employés, les machines, l’automatisation et les logiciels travaillent déjà en réseau. Mais que nos clients en soient à leurs débuts, veuillent se développer pas à pas ou souhaitent déjà être complètement en réseau, nous les prenons exactement là où ils en sont. Nos consultants en usine du futur analysent leurs chaînes de processus et s’en servent comme base pour optimiser l’atelier”, explique Thibault Denis-Bosio.



DIGITALISER L’USINE ET PAS SEULEMENT LA MACHINE



La digitalisation est devenue cruciale dans un projet de modernisation de l’entreprise. Les logiciels proposés par Trumpf ne sont plus uniquement dédiés à la programmation des machines. Ils permettent également de visualiser, planifier et gérer la production en temps réel.



Peu importe le point de départ, il est toujours possible de monter en gamme, en fonction du besoin, jusqu’à contrôler une usine entièrement connectée façon industrie 4.0.











