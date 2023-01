Publiscopie : Transformer son recrutement pour trouver de nouveaux viviers

Beaucoup d’entreprises peinent à recruter et le nombre de métiers en tension augmente. Face à ce constat, l’association Tous Tes Possibles les aide à repenser leurs pratiques RH pour favoriser le recrutement d’un éventail plus varié de profils.



Le mode opératoire est simple : proposer un diagnostic des pratiques existantes, puis des solutions concrètes, adaptées à leur activité, pour devenir plus inclusives et accueillir, entre autres, les personnes éloignées de l’emploi.



” Des freins invisibles empêchent la connexion entre les offres d’emploi et des personnes pourtant compatibles avec les métiers concernés. Ça passe par exemple par la façon dont l’annonce est rédigée : s’il s’agit d’emboîter des tuyaux, il ne faut pas qu’en lisant l’offre, on ait l’impression qu’il faut avoir fait bac + 3. Il faut utiliser des mots simples, exprimer les attentes de l’entreprise de façon compréhensible et motivante pour que les gens osent candidater”, explique Guillaume Helluy, directeur général.



RECRUTER AUTREMENT



L’association accompagne les entreprises tout au long du processus RH, du recrutement jusqu’au maintien dans l’entreprise.



Les solutions sont innovantes : c’est le cas notamment des stages courts de ”mise en situation professionnelle”, qui permettent tant à l’entreprise qu’au candidat de se faire une idée concrète de la collaboration potentielle. Un moyen d’éviter la sélection par CV, pas toujours adaptée à des personnes éloignées de l’emploi. ”Dans ce cas, nous travaillons sur le parcours d’accueil des ‘stagiaires’, en mobilisant et en formant des collaborateurs au sein de l’entreprise.”













