Publiscopie : Trainflex, de nouveaux tuyaux flexibles destines au ferroviaire

Avec la gamme Trainflex, lancée mi-2022, le groupe allemand Masterfex (700 salariés, CA 2021 : 80 millions d’euros), spécialiste depuis plus de 30 ans des gaines de transfert, d’aspiration et de soufflage pour l’industrie, renforce son positionnement sur le marché du ferroviaire.



Déclinée en deux épaisseurs de parois (1 mm et 1,5 mm), commercialisée dans un diamètre allant de 20 à 140 mm et jusqu’à 25 mètres de longueur, la gaine polyuréthane Pur Trainflex – issue de la R&D du groupe – est conforme aux dernières exigences de la norme ferroviaire EN 45545-2.



Classée ”équipement mécanique”, Pur Trainflex, lisse et très flexible, résistant à l’abrasion et difficilement inflammable, peut être utilisée à l’intérieur d’un wagon comme à l’extérieur, pour le transport en toute sécurité de carburant, de fluides, d’huiles, d’air, d’eau ou d’eaux de pluie.



plus De qualité, plus De Durabilité



”Les gaines destinées au marché français sont fabriquées en Allemagne, puis ajustées en France explique Bertrand Coutellier, gérant de la filiale française. Notre atelier, implanté en région lyonnaise, intervient en bout de chaîne. Il réalise toutes les finitions (pose d’embouts spéciaux, raccordements spécifiques, isolation de la gaine, etc.). Cette stratégie de différenciation retardée nous permet de proposer la solution la plus durable, adaptée à chaque configuration.”



Avec la gaine Trainflex, Masterflex mise sur la résistance du polyuréthane avec un produit ferroviaire spécifique, pour un renouvellement moins fréquent des gaines et une empreinte environnementale plus faible.













Voir la version imprimable