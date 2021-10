Publiscopie : Toute la signalisation ferroviaire, de l’ingénierie à la mise en service

Fondée en 2006, SECA est une société d’ingénierie et un bureau d’études indépendant. Depuis sa création, cette société a conforté et élargi ses compétences en proposant aussi une activité d’intégrateur. ” Nous couvrons ainsi le champ le plus large possible dans les systèmes de signalisation ferroviaire , souligne Olivier Grand, directeur de SECA. Cela va de l’ingénierie à l’accompagnement des maîtres d’ouvrage, de missions de maîtrise d’œuvre jusqu’à la réalisation de projets, incluant toutes les phases d’essais et de mise en service. ”



La trentaine d’ingénieurs et techniciens de SECA intervient également aux côtés des exploitants et des mainteneurs tout au long de la vie des installations pour, par exemple, répondre à des besoins d’expertise, suggérer des évolutions, assurer des formations et offrir des services qui gravitent autour de la vie des réseaux. Petit à petit, le modèle d’études SECA a été décliné à la conception de solutions et produits sur mesure comme des simulateurs, des microautomates connectés, des automatismes de sécurité SIL4 (voir encadré).



DES RÉPONSES QUALITATIVES ET COMPÉTITIVES



SECA effectue de nombreuses missions pour le compte de la SNCF, soit en direct, soit en partenariat avec d’autres entreprises. Son autre grand axe de développement, ce sont les systèmes de transport urbain comme le tramway, en plein essor. ” Avec notre approche d’expertise technique, nous avons la capacité d'apporter une réponse qualitative et très compétitive, en termes financiers, aux appels d’offres pour la partie signalisation ferroviaire , souligne Olivier Grand. Nous venons ainsi de finaliser la signalisation d’aiguilles talonables, renversables et verrouillables (TNR) sur le tramway lyonnais, avec une offre intégrée multimétier. Nous avons conçu le système de signalisation, coordonné et réalisé les travaux d’installation, effectué l’ensemble des essais et la mise en service pour le Sytral* et Keolis Lyon, l’exploitant mainteneur du réseau de transports en commun lyonnais. ”











Voir la version imprimable