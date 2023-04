Publiscopie : TLA Group, votre solution globale transport, logistique et stockage

Une prestation globale, transport, logistique et stockage, unique et fiable, c’est ce que propose TLA Group. Créée en 1975, cette entreprise familiale regroupe des activités de transport, logistique et stockage à travers ses trois entités Translocauto, TLA Logistique et Maprochim Normandie.



un facIlItateur de vos process métIers



TLA Group accompagne les entreprises au quotidien dans les domaines du transport, du petit colis jusqu’au camion complet, du stockage et de la logistique, y compris de matières dangereuses. ” Certains de nos clients utilisent un seul de ces métiers, mais nous avons la possibilité de leur offrir une prestation globale associant transport et services logistiques ”, spécifie Steven Lefrançois, directeur général.



Translocauto propose un service de messagerie, de 10 kg jusqu’à 3 tonnes, et le transport de lots partiels et complets sur toute la France. ” Transporteur indépendant, nous garantissons à nos clients une forte réactivité et une relation commerciale personnalisée : chacun dispose d’un interlocuteur unique dédié qui connaît au plus près ses besoins afin de lui proposer des prestations cousues main, tenant compte de ses contraintes spécifiques en termes d’enlèvement et de livraison. ”



Près de Rouen (76), Maprochim Normandie dispose d’un entrepôt classé ICPE Seveso seuil haut de 10 000 m2 permettant le stockage de produits toxiques, corrosifs et inflammables pour le compte de fabricants, négociants et utilisateurs de matières dangereuses. ” Nous avons développé un savoir-faire spécifique : gestion des procédures réglementaires, formation et habilitation de nos collaborateurs à la logistique ICPE et au transport ADR, traçabilité sans rupture garantissant un suivi process optimal et une gestion des incompatibilités produits pour une meilleure sécurité. ”



une capacité logistique en voIe de doublement



À Dreux (28), l’entité TLA Logistique met à disposition une surface de 30 000 m2 de stockage de marchandises en racks et en masse, pour tous types de produits, pour des clients souhaitant externaliser leur logistique et ayant besoin ponctuellement de surfaces de stockage complémentaires ou d’avancé fournisseurs pour éviter les pénuries de matières premières ou de composants.



” À l’horizon 2025, nous allons dou bler la surface de ces deux entrepôts pour atteindre 60 000 m2 , dont 20 000 m2 de matières dangereuses. Cela va nous permettre de dévelop per notre prise en charge complète, depuis les ports français et euro péens ou les usines, jusqu’aux clients finals de nos clients, en passant par le stockage et la préparation de commandes dans nos entrepôts. ”











