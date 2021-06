Publiscopie : Thermoformage de films fonctionnels pour solutions de plastronique

Expert en thermoformage de films fins techniques, PLASTIFORM développe des solutions intelligentes de plastronique qui apportent une haute valeur ajoutée aux pièces techniques les plus complexes. ”Grâce au procédé exclusif Plastitronic®, nous assurons la mise en forme sur mesure de films fonctionnels destinés à la réalisation de pièces en technologie IME (In Mold Electronics), précise Olivier Rodary, président de PLASTIFORM. Cette innovation, pour laquelle nous créons un nouvel atelier, autorise de fortes déformations et de grandes dimensions.”



La technologie IME présente de nombreux avantages, tels que le gain de place (jusqu’à 80 %) et de poids (jusqu’à 90 %) sur la pièce finie. Elle offre également une meilleure fiabilité avec moins de connexions, une grande flexibilité, une liberté de design des pièces et des coûts de fabrication moindres grâce à la minimisation des assemblages.



des soLutions sur mesure pour L’AutomobiLe



En intégrant de façon intime les fonctions électroniques et mécaniques, cette technologie ouvre de nouvelles perspectives pour le développement de produits plastiques intelligents, utilisables par les constructeurs et équipementiers de la filière automobile.



Ces pièces plastroniques sont destinées à des applications innovantes à l’intérieur des véhicules (tableau de bord, plafonnier, climatisation, lève-vitre, panneau de porte…) et à l’extérieur (face avant, hayon…). Le gain de poids, estimé entre 30 et 80 kg par voiture, offre aussi des perspectives intéressantes dans la chasse au CO2 ou l’allégement des véhicules électriques de dernière génération qui disposent de batteries de plus en plus puissantes (et donc plus lourdes).













