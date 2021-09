Publiscopie : Testez la performance de vos calculateurs !

dSPACE est un acteur historique du développement et du test de systèmes mécatroniques embarqués. Son ambition est de vous permettre de programmer votre système temps réel directement à partir du modèle, sans connaissances de codage. Fondé sur le Model-Based Design (MBD), ses outils logiciel et matériel sont utilisés pour le prototypage temps réel de stratégie de contrôle, pour la génération de code de production et pour le test de calculateurs par Hardware-in-the-Loop.



une innoVation orientée client



Depuis 30 ans, les ingénieurs de dSPACE suivent les grandes évolutions technologiques dans le domaine du transport. Et tout particulièrement la transition vers l’électromobilité. En pratique, il s’agit de fournir les matériels électroniques adaptés pour prototyper ou tester les nouveaux calculateurs conçus dans le but de piloter ou simuler en temps réel les nouvelles machines électriques.



Sont également concernés les nouveaux étages de puissance ou encore les nouveaux calculateurs de gestion de charge (BMS). ”Nos systèmes sont programmés de manière interactive et souple à partir d’un modèle, précise le directeur général Benoit Vidalie . Cela dispense nos clients de tout effort de programmation manuelle et leur permet d’être plus efficaces sur des cycles de plus en plus courts.”



Des temps De réponse ultracourts



La dernière génération de systèmes électriques, que maîtrise parfaitement dSPACE, accompagne l’augmentation de la vitesse des machines, avec des temps de cycles requis de plus en plus courts. Elle s’adapte aux changements de matériaux, de plus en plus fréquents, qui imposent de nouvelles stratégies pour le contrôle et la refonte des modèles.



Pour certains usages pointus, les matériels à base de FPGA offrent des temps de réponse ultracourts (inférieur à la microseconde) ; certains modèles ouverts sont d’ailleurs disponibles sur FPGA et conçus pour tourner en temps réel. Les problématiques de sécurité pour le test des BMS (Battery Management Systems) sont également résolues. C’est pourquoi un très grand nombre de constructeurs et équipementiers automobiles, y compris des fabricants de batteries et de piles à combustible, sont fidèles à dSPACE.











Voir la version imprimable