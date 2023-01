Publiscopie : Syde, l’outil de la médecine personnalisée de demain

Pour améliorer le parcours de soin des patients, la médecine personnalisée présente de nombreuses promesses, mais reste trop peu développée. Cette voie, qui consiste à mieux suivre chaque patient et à adapter son cycle de soins à ses besoins, requiert de collecter, mesurer et analyser un grand volume de données de santé avec une extrême précision.



Face au constat que les smartphones et autres montres connectées ne sont pas suffisamment fiables pour baser des décisions médicales critiques telles qu’un changement de dose ou de traitement, Sysnav se positionne aujourd’hui comme un pionnier dans le domaine de la médecine personnalisée.



de La recHercHe cLInIque au suIvI IndIvIduaLIsé



Pour concrétiser sa mission d’accélérer le progrès médical à l’aide des données, Sysnav élargit son expertise de la recherche clinique vers le suivi quotidien dans le cadre du parcours de soins.



L’entreprise développe ainsi une solution déployable à grande échelle pour permettre d’individualiser des traitements en neurosciences pour des maladies comme la sclérose en plaques, sur la base de données de mouvement.



Cette transition au-delà de la seule recherche clinique est préparée de longue date par Damien Eggenspieler, directeur du département Healthcare de Sysnav : ”C’est une chance inouïe de pouvoir contribuer positivement à l’amélioration de la prise en charge des patients. Nous sommes les leaders d’un écosystème en émergence. C’est une aventure passionnante et nous recherchons les meilleurs talents pour nous aider dans ce nouveau chapitre.” Une aventure aussi passionnante qu’ardue pour cette PME française qu’aucun défi n’effraie.













