Publiscopie : STPGROUP met l’industrie 4.0 à la portée des pme de l’électronique

L’usine connectée, déjà mise en œuvre par les grands groupes, est un concept qui intéresse les PME.



Fort de son expérience dans le domaine de la fabrication et intégration de carte électronique en petites et moyennes séries, STPGroup a adapté et structuré son offre en automatisation, plus particulièrement en robotique/”cobotique”. STPGroup s’adapte aux besoins de ses clients, qu’ils soient donneurs d’ordre ou EMS, avec la même exigence que pour ses clients Bosch ou Airbus. ” Après plusieurs années de développements, d’innovations, nous avons mis au point plusieurs ‘briques’ technologiques avec une logique de standardisation des applications que nous avons réalisées. Cette stratégie nous permet de proposer des machines spéciales aussi accessibles que du standard ”, explique Thomas Vignard, responsable commercial de l’entreprise grenobloise, qui a noué des partenariats avec différents constructeurs. En exemple, le ”Cobot Vision” (robot collaboratif en contrôle automatisé) est un nouvel outil utilisé pour le contrôle automatisé de pièces dans l’environnement mécatronique. Il soulage l’opérateur du contrôle fastidieux des étiquettes, des vis, des modifications filaires, des vernis, etc. La cellule collecte et partage les informations, simplifiant le diagnostic et le traitement des dysfonctionnements sur les postes en amont.



Fonctionnant 24 h/24 et 7 j/7, cette innovation répond au besoin de compétitivité du made in France.



DES MACHINES SPÉCIALES RECONFIGURABLES



Enfin, toutes les machines installées en atelier par STPGroup sont reconfigurables. Si vous décidez de produire une nouvelle carte électronique, vous serez donc parfaitement autonome, en capacité de reconfigurer vousmême votre outil 4.0.













