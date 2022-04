Publiscopie : Stockez en toute sécurité avec des services sur mesure

Palettes, containers, produits de toutes sortes, les entreprises peuvent stocker toutes leurs marchandises, en toute sécurité, chez Neuville Logistique.



L’entreprise dispose d’un bâtiment de 8000 m2, ce qui représente un volume avoisinant 10000 palettes, et est équipée de différents engins de manutention pour dépoter les containers, ranger les stocks et préparer ensuite les marchandises destinées à être envoyées – même à l’export - sur ordres du client.



” Grâce à notre polyvalence, nous évitons aux entreprises de louer un local classique avec tous les inconvénients que cela représente , affirme Robert Goujon, P-DG de Neuville Logistique. Nos équipes sont réactives et s’adaptent à toutes les demandes. Par exemple, un donneur d’ordres qui se trouve à Lille et qui veut distribuer des pro duits en Rhône-Alpes peut passer par nous pour assurer les livraisons. ”



UNE GESTION INFORMATISÉE



Pour garantir la traçabilité et la sécurité des produits stockés et transportés, Neuville Logistique dispose de contrats avec des transporteurs et d’un système informatique performant qui permet de connaître en permanence le statut et l’emplacement exact d’une palette.



Autre point fort de l’entreprise, et pas des moindres : son emplacement géographique. Située à quelques kilomètres de Lyon et à proximité d’un important nœud autoroutier, Neuville Logistique se trouve au carrefour du Sud, de l’Est, de l’Ouest et du Nord de la France, non loin de la Suisse et de l’Italie.













