Publiscopie : STEGO Connect assure votre gestion thermique à distance

Réduction des consommations d’énergie et des opérations de maintenance, sécurisation et optimisation de la gestion thermique des coffrets et armoires électriques, bornes pour véhicules électriques…



”Notre solution STEGO CONNECT offre la possibilité depuis un PC, un smartphone ou une tablette d’analyser les données de nos thermostats, capteurs et d’interagir avec nos résistances chauffantes, ventilateurs et éclairages pour optimiser la gestion de l’humidité, de la température et de la lumière”, explique Florent Mazuel, directeur général de STEGO France.



La plateforme IIoT STEGO CONNECT permet en effet de connecter des capteurs et appareils IO-Link au cloud pour réaliser du pilotage et du contrôle à distance. Fini la surveillance physique sur site des différents systèmes. Le pilotage est entièrement automatisé et l’on peut aussi créer différents scénarios d’utilisation des appareils connectés.



plugger, c’est connecté !



Cette solution imaginée par STEGO rend désormais l’Industrie 4.0 accessible à tous. Facile à connecter aux différents appareils grâce à un système de plug, STEGO CONNECT est en effet très simple d’utilisation. ”Aucune compétence particulière n’est nécessaire pour la mise en œuvre et l’analyse des données. Le client est parfaitement autonome et peut surveiller la fonctionnalité et l’état des appareils connectés à tout moment et en tout lieu” , souligne Florent Mazuel.



À noter également que la plateforme, qui fonctionne via abonnement, peut s’interfacer avec des produits d’autres marques. À voir sur www.stego-connect.com/en.













