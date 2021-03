Publiscopie : SP GROUP s’engage dans le développement durable des emballages alimentaires

Fabricant d’emballages plastiques pour l’agroalimentaire, SP GROUP applique dans ses procédés de production la règle des trois R : réduire, réutiliser et recycler. Précurseur sur son marché, il fournit à ses clients des solutions dans plusieurs voies de recherche et de développement leur permettant d’atteindre leurs objectifs de durabilité : matériaux biodégradables, recyclage dans le processus de fabrication, mono-matériaux qui facilitent le recyclage et réduction de l’empreinte carbone.



Trois types de matériaux phares illustrent ces savoir-faire. Ainsi, le film monocouche rPET est fabriqué à 100 % avec du matériau recyclé postconsommation dont plus de 50 % provenant de barquettes. Ce film est parfaitement transparent et offre une bonne résistance chimique et thermique.



Le PE HB ECO (complexe recyclable à base de polyéthylène avec des propriétés haute barrière) remplace les structures non recyclables. Ses principales qualités : la transparence et la tolérance aux traitements thermiques comme la pasteurisation, le remplissage à chaud et le micro-ondes.



Le BIONATUR est un complexe de papier Kraft et d’un film biodégradable, pour des applications qui exigent de hautes barrières à l’oxygène et pour le façonnage de sachets Doypack.



VERS PLUS DE DURABILITÉ AVEC L’IMPRESSION OFFSET



SP GROUP va plus loin en utilisant le système d’impression offset qui est plus durable que les autres. La combinaison de ses encres Electrom Beam sans solvant et de certaines des solutions mentionnées ci-dessus vous permettra d’obtenir un matériau idéal pour atteindre vos objectifs de durabilité.













