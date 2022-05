Pour chaque entreprise industrielle ou établissement tertiaire, le traitement de l’air et la ventilation ne peuvent pas se contenter de réponses standardisées. C’est pourquoi robatherm a fait de l’équipement sur mesure sa spécialité.



La société allemande, forte de ses 45 ans d’expérience et de ses 500collaborateurs, se positionne à la fois comme un concepteur et un fabricant.



Elle est en mesure de répondre à chaque demande dans des secteurs aussi exigeants que la pharmacie, l’agroalimentaire, l’électronique, les hôpitaux, etc. : ”Nous n’avons pas de produit catalogue et chaque réponse est adaptée aux spécificités du client , précise Claude Stefanczyn, ingénieur d’affaires. Nous disposons d’une vraie souplesse à chaque projet et d’un outil industriel moderne, qui offre un niveau de qualité supérieure.”



UNE VISION À LONG TERME



Chez robatherm, le concept de centrale modulaire pour le traitement de l’air permet une flexibilité de réalisation unique. La gamme TrueIndividual, par exemple, offre des solutions sur mesure entre 1000 et 320000 m³/h. Elle permet d’y adjoindre un ou plusieurs sousensembles selon le besoin : récupération de chaleur, humidification hygiénique, régulation intégrée, production de froid ou de chaleur intégrée, etc.



”Nous sommes positionnés comme des spécialistes dans notre domaine, ce qui évite de nous dis perser , complète Claude Stefanczyn. D e plus, nous sommes une PME familiale et nos valeurs sont cen trées sur le long terme. Nous atta chons une importance majeure à la notion de partenariat avec nos clients.”













