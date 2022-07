Publiscopie : Solutions technologiques 4.h intégrant le facteur humain dans l’industrie 4.0

Cabinet d'ingénierie industrielle belfortain, MS-Innov a pour mission de favoriser l’agilité et les performances de ses clients avec des solutions technologiques qui assurent sa place à l’humain. Son credo : répondre aux enjeux de modernisation et d’adaptabilité de leur production.



“agilitY for all, With everYone”*



”Dans un monde où l’information et la donnée sont devenues le principal centre d’intérêt, l’Industrie du futur ne peut être une solution pérenne que si elle assure pleinement sa place à l’homme, confie Julien Morel, dirigeant de MS-Innov. Et ce défi, nous le relevons en portant la première entreprise à capitaux français à proposer une solution cobotique avec logiciel IA associé.”



MS-Innov travaille actuellement à l’industrialisation et à la commercialisation de MORFOSE (MOdular Robot FOr Smart rEconfiguration), un cobot industriel qui se distingue par son hyper-adaptabilité.



Avec une prise en main rapide et une solution logicielle très facile d’utilisation, il est accessible au plus grand nombre. ”Que ce soit en termes d’intégration ou de besoins spécifiques au métier, chaque typologie d’entreprise pourra gagner en agilité grâce à l’adaptabilité et à la modularité sans équivalent sur le marché de notre cobot”, poursuit Julien Morel.



Il est ainsi possible de configurer physiquement MORFOSE en enlevant ou en ajoutant certains modules pour, en quelques minutes seulement, modifier sa taille, sa puissance, sa vitesse ou sa charge utile.



Adaptable aux lignes de process de nombreuses filières industrielles (aéronautique, automobile, matériaux, luxe, etc.), il couvre un ensemble varié de besoins de la production au contrôle en passant par la manutention. Cette polyvalence en fait un outil d’innovation multi-usages, capable à lui seul de remplacer jusqu’à 5 gammes de robots collaboratifs.



des déButs très prometteurs



”Nous avons à ce jour pré-vendu cinq cobots et confirmé la participation de trois entreprises qui effectueront des tests en milieu industriel. Nos premiers contrats de partenariats agréés sont signés et ceux destinés aux futurs installateurs déjà rédigés. Nos promesses d’achat contractualisées et de demandes de collaborations nous permettent de viser une accélération de la commercialisation de notre produit et du développement de notre entreprise.”



MS-Innov s’installe ainsi dans de nouveaux locaux et confirme son engagement sur le Territoire de Belfort. L’entreprise va officiellement lancer Mintaka Technology, une start-up française entièrement dédiée à la R&D, au développement, la production et à la commercialisation de solutions mécatroniques et logicielles.













