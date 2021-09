Publiscopie : Solution pour piloter et gérer les moyens de production

Créée en 1993, la PME fait partie des leaders français de l’édition de logiciels dédiés à ”la communication dans l’atelier”. Son produit phare est la suite logicielle GEDIX, composée de modules interconnectés, qui gère toutes les données de fabrication via un traitement de l’information 100 % numérisé. Objectif : améliorer les performances techniques et économiques des moyens de production, notamment les machines à commandes numériques. ”Notre cible, ce sont les centres d’usinage et les industries qui produisent des ensembles mécaniques” , explique Didier Levy, directeur commercial.



aVec geDix, l’atelier DeVient intelligent



Digitalisation du dossier de fabrication, gestion du cycle de vie du programme ISO, interconnexion des machines, accès aux documents techniques de chaque pièce, traçabilité des outils de production, indicateurs de performance, gestion des contrôles qualité, gestion des outils coupants, rien n’est laissé au hasard. ”Par exemple, le module GEDIX Watch permet de passer à un monitoring 4.0 : traçabilité des événements de fabrication, causes de non-production (maintenance, casse outils…), dialogue machine…” , précise Didier Levy. Un ”super pilotage en temps réel” au service de l’amélioration continue des process, de la qualité et de la montée en compétence des opérateurs.



GEDIX est paramétré pour chaque client, livré clés en main. Le déploiement et la prise en main sont rapides, avec des menus intuitifs. L’application est installée localement sur un serveur au sein de l’usine, et les utilisateurs y accèdent via un navigateur web sur le réseau de l’entreprise. LMBA France propose des contrats de maintenance annuels : hotline, mises à jour logiciels, interventions sur site.















Voir la version imprimable