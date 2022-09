Publiscopie : Smart-flow, une gamme de hottes aspirantes innovante

Implantée à proximité de Grasse, capitale mondiale de la parfumerie, Osmose (50 salariés) travaille depuis plus de vingt ans avec les majors des arômes et des parfums dans le monde entier (Firmenich, Givaudan, Mane, IFF, Robertet, Symrise...).



Spécialisée en génie climatique et énergétique, la PME propose des solutions de traitement d’air innovantes intégrant l’efficience énergétique. Dernière en date, la gamme des hottes aspirantes Smart-Flow, pour laquelle Osmose a déposé plusieurs brevets. ” Notre pôle R&D a mis au point une solution qui permet de protéger mieux en consommant moins ”, explique Pascal Torres, directeur technique. Les polluants sont captés grâce à une technologie push-pull . Un rideau d’air les dirige de la source d’émission vers l’extraction.



En rupture totale avec les équipements conventionnels, la gamme Smart-Flow permet de capter plus de 99 % des solvants, poudres, produits cancérigènes ou malodorants… (dans le respect des exigences de la Carsat et de l’INRS) et de réaliser jusqu’à 97 % d’économie d’énergie grâce à un débit divisé par six et un système marche-arrêt intelligent.



MAINTENANCESIMPLIFIÉE À DISTANCE



Dans son atelier de 2500 m² situé à Roquefort-les-Pins (AlpesMaritimes), Osmose assure la totalité de la chaîne de valeur, du bureau d’études à la maintenance, en passant par la production et la R&D. ” Nos équipements, installés partout dans le monde, sont équipés de microcontrôleurs. Un Cloud permet de récupérer les données et de faire de la maintenance prédictive. Nous avons développé des solutions plug & play pour faciliter l’installation et les réparations. ”













