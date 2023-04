Publiscopie : Sécurité, performance, un expert en gestion des chariots élévateurs

” Nous accompagnons les entreprises qui possèdent des chariots élévateurs et matériels de manutention dans une démarche d’optimisation globale afin d’en réduire le coût et d’améliorer leur performance. Nous veillons aussi à apporter des gains sur la sécurité et le confort des caristes ”, souligne Arnaud Bollini, fondateur de B.Forklift.



Pour optimiser les coûts, le cabinet s’assure que les chariots sont en adéquation avec leur fonction et s’il est pertinent de disposer de tel type de matériel pour l’usage prévu.



Après avoir réalisé une cartographie exhaustive du coût total de possession, ses experts vont accompagner le client sur la gestion des appels d’offres, la négociation des contrats, etc., lors du renouvellement des matériels.



dImInuer les rIsques d’accIdent



L’entreprise assure aussi la gestion du parc de ses clients en support des équipes en place. B.Forklift contrôle le bienfondé des opérations de maintenance, centralise les données financières et techniques, pilote les indicateurs d’activité et coordonne le plan d’économies.



” Nous accompagnons aussi nos clients, sur la partie sécurité et réglementation, indique Arnaud Bollini. Nous procédons à une évaluation des risques (collisions engins/piétons et basculement) liés à l’utilisation des matériels dans le contexte du client. Nous proposons ensuite les solutions organisationnelles et les technologies les plus adaptées afin de renforcer la prévention.



Nos experts, privés et judiciaires, assistent également nos clients en cas d’accident et de gestion de crise.”











