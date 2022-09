Publiscopie : Sécurité, performance, technologie : le trio gagnant des abrasifs Sait France

Avec plus de 60 ans d’expérience, SAIT France fait partie des cinq premiers fournisseurs d’abrasifs agglomérés et appliqués de l’Hexagone, deux grandes familles de produits fabriqués dans les usines italiennes du groupe.



”Nous les commercialisons auprès d’une clientèle professionnelle ou via notre réseau national de distributeurs multienseignes, spécialisés en fournitures industrielles, en quincaillerie ou en matériau bois”, précise Christophe Chrétien, DG de SAIT France.



”Proximité, réactivité et conseil à nos clients sont des priorités quotidiennement mises en œuvre grâce à une équipe de 15 technicocommerciaux, ainsi qu’un support technique à leur écoute. Ces experts proposent aussi des programmes de formations théoriques ou pratiques sur mesure aux forces de vente de nos distributeurs.”



9 000 RÉFÉRENCES PRODUITS EN STOCK PERMANENT



La vaste gamme d’abrasifs agglomérés et appliqués proposée par SAIT France couvrira efficacement toutes vos applications de travail des métaux. Elle comprend notamment des disques de tronçonnage et d’ébarbage pour profils (du diamètre 75 au diamètre 500), des disques fibres et à lamelles, des disques autoagrippants, des bandes toiles et papiers,etc. Une offre complétée par la vente de brosses métalliques, de fraises lime carbure, d’abrasifs incorporés, de disques diamant.



LA CÉRAMIQUE: UN POUVOIR ABRASIF EXCEPTIONNEL



”Nous avons conçu une large gamme de produits abrasifs à base de céramique, une technologie de pointe qui garantit de très hautes performances en termes de temps, de consommation et de qualité” , poursuit Christophe Chrétien.



Ce matériau de dernière génération s’applique à toutes vos opérations de travail des métaux: coupe rapide de tubes et profils avec des meules de tronçonnage, polissage et satinage de tôles avec des disques autoagrippants, arasage de cordons de soudure avec des disques fibres, chanfreinage avec des meules d’ébarbage, ponçage et polissage avec des bandes sans fin,etc.



Associant confort d’utilisation, agressivité, coupe froide et longévité, l’emploi de céramique cumule les avantages. Elle assure un enlèvement de matière très élevé et autorise des finitions très soignées, par exemple sur des prothèses médicales ou des pièces aéronautiques composées d’alliages à base de titane.









Voir la version imprimable