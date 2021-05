Publiscopie : Sécurité et confort, des chaussures et vêtements haut de gamme et innovants

” Chez Seeds, nous nous intéressons à l’homme au travail, à sa protection et à son bien-être et estimons donc qu’il doit être équipé de chaussures et de vêtements de travail bien coupés, confortables et techniques ”, explique Nicolas Nasser, le gérant. ” Notre volonté est de fournir des produits haut de gamme présents parfois sur le marché du outdoor avec des technologies développées pour le sport, au juste prix. Nous sommes très exigeants lors de la sélection de nos articles. ” Esthétiques, les vêtements proposés contribuent également à renvoyer une bonne image de l’entreprise qui équipe ses salariés, ce qui facilite aussi leur adoption par les travailleurs.



UN VASTE CATALOGUE



L’entreprise bordelaise se positionne comme le spécialiste de la distribution de vêtements de travail, de chaussures de sécurité et de gants de travail premium et innovants, mais aussi d’accessoires divers et de cutters de sécurité.



Mais aussi les désinfectants virucides polyvalents, antifongiques, antibactériens, biodégradables et sans perturbateurs endocriniens du fabricant français PediShield ; les genouillères et protections certifiées CE et TUV de la marque allemande Kneetek ; les outils de coupe à lame céramique Slice, à la protection et la longévité supérieures ; ainsi que les cutters à lames protégées pour l'agroalimentaire de chez Klever. Et enfin, les produits rafraîchissants américains Mission, sans composants chimiques, lavables et réutilisables.



UNE ÉLABORATION SUR MESURE



” En plus de la distribution de produits standards sur catalogues, nous élaborons des produits sur mesure avec nos marques partenaires. Cela peut porter, par exemple, sur la conception de coupes spécifiques pour les vêtements ”, précise Nicolas Nasser.



La commercialisation des références proposées par Seeds se fait via un réseau d’agents commerciaux et l’appui de My Distribution. L’entreprise expédie ses colis dans la France entière et dans les DOM-TOM.













