Publiscopie : Sécuriser votre data center grâce à son jumeau numérique

La protection des data centers, tout comme leur optimisation, est le cœur du métier de Wattdesign. En partenariat avec l’anglais Future Facilities, l’équipe d’ingénieurs de Wattdesign développe une solution innovante, le jumeau numérique 6sigma, validée par les plus grands groupes de l’automobile et de l’informatique.



En pratique, chaque baie serveur apparaît sur votre écran, à la place qu’elle occupe dans le data center. Dans la phase d’exploitation, le jumeau numérique aide à prévenir le risque de panne thermique ou électrique : la simulation des redondances, notamment, évite la bascule d’un disjoncteur. à distance, l’exploitant visualise très précisément sa salle et peut aussi simuler une modification, d’un clic, avant d’en décider la mise en œuvre. Le gain de fiabilité intéresse les entreprises de toute taille, quel que soit le nombre de baies en exploitation.



réDuire ses Dépenses énergétiques



”Nos logiciels simplifient et sécurisent la gestion des data centers”, commente Sylvie Boudoux, direc trice et cofondatrice de Wattdesign, qui pointe notamment la simulation de flux d’air. Sachant que l’ajout ou le déplacement d’une baie peut provoquer des points chauds, le jumeau numérique distingue les zones (en vert, orange et rouge) en fonction des risques de panne. Le choix est ainsi guidé, évitant un refroidissement inutile, avec à la clé une réduction de l’ordre de 30 % des dépenses énergétiques. La rationalisation de l’espace, que le logiciel rend intuitive, est un autre atout pour compresser les coûts de fonctionnement.













