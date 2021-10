Publiscopie : Sécuriser totalement vos fosses de maintenance

” Les fosses de maintenance doivent impérativement être équipées d’une couverture de protection pour prévenir les accidents (chutes, etc.). C’est à cette obligation légale et sociale que nous répondons ”, rappellent Pierre Reus et Guy Crucifix, administrateurs de Dalis Pit Covers. En 2008, l’entreprise franco-belge qui produit en France, à Fontenay-le-Comte (85), déposait un brevet pour un premier système de protection, un rideau en lames métal-liques à commande manuelle.



Cette offre a rapidement évolué vers des solutions motorisées et automatisées, avec une zone de stockage optimisée (repli des lames en plateaux). ” Nos derniers modèles sont équipés de capteurs. Si aucun véhicule n’est détecté sur la fosse, la couverture se ferme automatiquement .”



DES COUVERTURES ADAPTÉES AU FERROVIAIRE



Dalis Pit Covers conçoit et fabrique des couvertures de protection sur mesure, aussi bien pour les fosses nouvelle génération – des coques parfaitement étanches – que pour les fosses anciennes à mettre aux normes.



” Notre bureau d’études intégré propose des solutions de couverture personnalisées, adaptées à la configuration des sites, à la longueur des fosses (25 à 100 m) et au type de maintenance (voiture de TGV, tramway, métro, poids lourd…), dans le respect de l’ergonomie des postes de travail et de la réglementation propre à chaque atelier .”



La force de Dalis Pit Covers, c’est la maîtrise complète du process, de la conception à l’entretien de la couverture de fosse, en passant par la fabrication et l’installation. Et son expérience de presque 15 ans dans le ferroviaire.











