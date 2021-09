Publiscopie : sécuriser sa production avec les technologies Prooftag

En Europe, aux USA ou au Japon, les consommateurs font confiance aux produits achetés en magasin. Il n’en est pas de même dans d’autres pays où il est fréquent de se trouver confronté à une contrefaçon. Pour un industriel, comment agir ? ”En sécurisant sa production grâce aux technologies Prooftag qui identifient et authentifient les produits et délivrent une vue d’ensemble des marchés et une vision globale de l’activité de l’entreprise”, répond Franck Bourrières, directeur marketing.



Prooftag propose une gamme de technologies d’identification et d’authentification pour tracer les produits sur ligne de production et dans le circuit logistique, jusqu’au consommateur final.



Vins et spiritueux, cosmétiques



Centré sur deux marchés majeurs, les vins et spiritueux et les cosmétiques, Prooftag ”apporte des éléments de sécurité sérialisés permettant d’identifier, et d’historiser chaque produit fabriqué et de valider en ligne avec un smartphone leur authenticité par les consommateurs. Au-delà d’un pilotage de production extrêmement précis et en temps réel, pour des cadences jusqu’à 16 000 produits à l’heure, nous répondons à deux grandes problématiques clients, la contrefaçon et les marchés parallèles…”



Côté production, ces solutions reposent sur des éléments physiques (les scellés de sécurité), un logiciel (Certitrack) de pilotage de production et une infrastructure cloud pour enregistrer et accéder à l’information relative à tout produit (historique de remplissage, mise en carton, mise en palette, lieu de livraison, etc.).













