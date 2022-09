Publiscopie : Sécuriser les travaux en hauteur dans l’industrie

” Le risque d’accident du travail par chute de hauteur reste élevé, c’est la deuxième cause de décès après le risque routier ”, rappelle Marin Vioulac, chargé d’affaires, qui constate aussi un besoin accru d’accompagnement des services HSE et maintenance des sites industriels.



Depuis presque 15 ans, le bureau d’études occitan DAVOC, spécialiste de la sécurisation des travaux en hauteur, créé par David Grandjean Joyeux, préconise des solutions techniques en phase avec l’objectif ”zéro accident”. ” Nous intervenons sur tout le cycle du projet, du diagnostic à la mise en service des installations, en passant par la maîtrise d’œuvre, l’AMO, la pré-sélection des fournisseurs et des prestataires, le suivi des travaux… ”, poursuit Marin Vioulac.



Avec des atouts non négligeables : une totale impartialité sur les solutions et fournisseurs du marché, une veille de plusieurs années sur les équipements, leurs usages et leur efficacité, une expertise réglementaire à jour en temps réel.



DU STANDARD AU “NON STANDARD”



” Nos solutions doivent être utilisables, conformes à la réglementation, acceptables en termes de coût. ” Marin Vioulac insiste sur la ”facilité d’usage” des équipements de sécurité et sur la capacité à sortir des sentiers battus de DAVOC avec des équipements ”non standards”, hors catalogue, conçus sur mesure par le bureau d’études pour répondre à des configurations de travaux en hauteur spécifiques. Début 2021, la PME toulousaine a ouvert une agence à Lyon, pour élargir sa clientèle et intervenir sur l’ensemble de l’Hexagone.













