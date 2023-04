Publiscopie : Robotisez vos thermoformeuses avec le constructeur GEISS !

Spécialiste français des équipements pour la plasturgie et les composites, PMA (Plasturgy Material Advance) a été créée par Pierre Morel il y a près de 35 ans. ”Question thermoformage, PMA est distributeur exclusif dans notre pays du constructeur allemand GEISS, du Suisse WM Thermoforming Machines et des Italiens AL.MA. et Aliplast (recyclage du PET)”, indique-t-il.



”Unique acteur capable d’équiper en France les multiples métiers (moules, usinage, finition, etc.) associés au thermoformage des plastiques/ composites (pièces techniques, matières, etc.), le pôle de fournisseurs représentés par PMA offre un service véritablement complet, incluant étude, conseils, fourniture et mise en œuvre de l’équipement, formation des utilisateurs sur site, maintenance préventive, pièces de rechange, etc.”



unE robotisation simplE avEc gEiss



Sous sa maîtrise d’œuvre, GEISS a développé la robotisation (6 axes) d’une thermoformeuse en l’équipant de la fonction de commande Run MyRobot, développée par Siemens avec Comau.



”Si le client souhaite, selon ses spécifications, ajouter un robot à sa thermoformeuse, voire combiner plusieurs machines (une thermoformeuse et une fraiseuse, par exemple) en une seule ligne de production, manipuler des pièces, éliminer des déchets, etc., il lui suffit dorénavant d’utiliser Run MyRobot ; l’utilisateur final évite ainsi toute programmation (basée sur le code G) et reste totalement indépendant des fournisseurs, souligne Pierre Morel. Ce système permet de réaliser une grande variété de concepts d’automatisation.”









