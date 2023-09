Publiscopie : Rien n’échappe aux solutions de détection électronique Anaveo !

”Chez Anaveo, lorsque nous proposons une solution de sécurité, l’objectif est qu’elle soit la plus simple à utiliser possible, indique Guillaume Lecuyer, directeur de l’Innovation. Pour cette rentrée, nous faisons évoluer l’offre de nos solutions pour renforcer l’expérience utilisateur.”



Ainsi, l’application mobile Anaveo de consultation et de pilotage de l’ensemble du système de sécurité des clients sera disponible dans une nouvelle version. Ses fonctionnalités permettront notamment aux utilisateurs d’avoir un accès multiserveur (l’agrégation de toutes les caméras d’un même site), de se servir des processus d’identification biométrique pour se connecter, d’optimiser la navigation dans les enregistrements vidéo ou d’utiliser le ”swipe” pour naviguer plus simplement de caméra en caméra.



unE Fiabilité garantiE



Anaveo proposera à la rentrée une nouvelle solution de détection automatique d’un préjudice sur une caméra avec lancement d’alerte en temps réel, le CAM SMART. Cette nouvelle application permettra de protéger l’investissement des clients en détectant les actes de dégradation ou de sabotage des caméras selon trois schémas : le masquage, le déplacement ou la déconnexion.



L’évolution chez Checkout Tracker, l’application dédiée à la détection de fraude en caisse, permettra aux directeurs de magasin de procéder à une recherche multicritère plus simple, plus rapide et plus intuitive. Pour les systèmes de vidéosurveillance, une nouvelle fonctionnalité permettra de suivre, sans la perdre de vue, une personne ou un véhicule qui s’introduirait sur site. Les images issues des caméras et restituées sur des écrans s’enchaîneront alors de manière automatique.











