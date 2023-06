Publiscopie : Revêtements de surface très haute qualité pour l’aéronautique et l’aérospatiale

S’adresser au groupe Thermo Technologies, c’est faire appel à un spécialiste en revêtement et de surface, mais également en traitement thermique, et ce, notamment à travers sa société Thermocompact.



L’entreprise est en mesure de répondre aux exigences des secteurs de haute technologie tels que l’aéronautique et l’aérospatiale en matière de traitement de surface. Thermocompact a notamment réalisé la dorure du bouclier antiradiation de SuperCam, la caméra équipant l’astromobile Perseverance envoyé sur Mars.



”Nous maîtrisons parfaitement le traitement de surface par procédé chimique et électronique des métaux communs (cuivre, nickel chimique bas, moyen, haut phosphore, PFTE et noir), ainsi que des métaux précieux (or, argent, palladium, rhodium et ruthénium), indique Laurent Boccard, directeur Business Development RS/TTH. Ces dépôts sont réalisés sur tous les substrats conducteurs métalliques et composites.”



EN POINTE SUR LE TRAITEMENT THERMIQUE DES MÉTAUX



Le service R&D intégré met au point, par ailleurs, des solutions innovantes de dorage, d’argentage, et travaille aussi sur le remplacement du cadmium ou sur les plastiques sans chrome hexavalent. La réduction des coûts d’or déposé (de 30 à 60 %) est aussi au programme grâce à la dorure sélective en vrac pour la connectique de moyenne et de grande série sur les pièces décolletées.



Thermocompact, TSDM et STB (autres sociétés du groupe Thermo Technologies) réalisent aussi le traitement thermique des métaux par trempe, revenu, recuit, nitruration, cémentation, etc. Trois procédés sont notamment utilisés : Denitru Tech® pour l’élimination des couches nitrurées, Thermo Dsad® pour le traitement superficiel et l’aide au démoulage et, enfin, Thermo Llc®, qui est un traitement ultrarésistant.



En augmentant la stabilité dimensionnelle et thermique des pièces traitées, ces traitements répondent là encore aux exigences des industries aéronautique et aérospatiale.



TRAITER LES FILS DE HAUTE TECHNOLOGIE



Cette expertise en revêtement de surface est mise au service de la fabrication de fils de haute technologie. Thermocompact fabrique ainsi des fils électroérosion (EDM) qui permettent de réaliser des usinages de très haute qualité et des gains de productivité importants.



Également intégrée au groupe, la société FSP-ONE est, quant à elle, un acteur de référence dans la fabrication des fils spéciaux et torons pour les marchés de l’aéronautique, de l’aérospatiale et, plus généralement, des applications haute température. Son savoir-faire est mondialement reconnu dans le revêtement des fils (métalliques ou non) par de l’argent, du nickel ou de l’or.











