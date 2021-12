Publiscopie : Réduire et valoriser vos eaux usées, c’est possible !

Selon un rapport récent de l’ONU, 80 à 90% des eaux usées rejetées dans le monde ne sont pas traitées. Que faire pour traiter ces effluents, les réduire et mieux les valoriser? ”Le process d’évaporation apporte des réponses à une quasi-infinité de problématiques industrielles liées à la concentration, à la réduction de volume et au traitement des effluents”, rappelle Jean-Lin Laurouaa, directeur de la filiale française du constructeur allemand KMU LOFT, spécialiste mondialement reconnu de l’évapoconcentration sous vide.



De fait, l’évapo-concentration permet ”non seulement de traiter les effluents mais aussi de concentrer certaines matières et donc, possiblement, de les recycler” . C’est le cas par exemple des métaux précieux et/ ou stratégiques, du glycol, des huiles et des hydrocarbures, des engrais (N, P, K) ou encore de certaines matières premières pour la chimie.



DE MULTIPLES APPLICATIONS



KMU LOFT France distribue ainsi dans notre pays toute la gamme KMU d’équipements d’évapoconcentration sous vide (à circulation forcée, à flot tombant, à compression mécanique de vapeur, à pompe à chaleur), ainsi que des sur-concentrateurs (épaississeurs, sécheurs) avec des solutions en standard ou sur mesure, et ce pour de multiples industries: traitement de surface, mécanique, chimie, pharmacie, mines, agroalimentaire, huiles et carburants, traitement de déchets, textile,etc.



Au-delà, KMU LOFT France est à même d’apporter son expertise au client pour définir avec lui l’installation la plus pertinente au regard de ses objectifs (et de son budget).













Voir la version imprimable