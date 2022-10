Publiscopie : Quand les C-its rendent les transports urbains plus performants

En unissant leurs ressources et leurs compétences, Capsys et NeoGLS font entrer la digitalisation et l’interopérabilité des transports urbains dans une nouvelle dimension.



Entreprise familiale très attachée au made in France, Capsys conçoit et fabrique, depuis plus de 30 ans, des systèmes de détection de véhicules qui équipent les contrôleurs à feux. ” Notre objectif fondamental est d’insérer au mieux les transports en commun dans le trafic, et ce, en faisant en sorte qu’ils aient la priorité aux intersections ”, résume Stéphane Boiteau, directeur commercial et du développement.



les carreFours À FeuX Dans l’ère Du big Data



La détection des bus et des tramways a d’abord fait appel à des capteurs magnétiques et à des radars (hyperfréquence et Doppler), puis à des technologies plus sophistiquées de radio et de géolocalisation. ” Au fil du temps, nous sommes devenus des experts de ce que l’on appelle la détection sélective, le principe étant que le véhicule – bus ou tramway – échange des données avec l’infrastructure ”, précise Stéphane Boiteau.



Ces données servent en temps réel pour identifier le véhicule et lui donner la priorité, et elles peuvent être analysées et exploitées à des fins d’optimisation des processus. Ce basculement des systèmes de priorité aux feux dans ”l’ère du Big Data” donne tout son sens à l’alliance conclue avec NeoGLS. Également française et leader, elle aussi, dans son domaine, cette PME vient du monde routier et autoroutier. Sa spécialité historique : la communication des opérateurs (pour l’information routière, la gestion des patrouilleurs, etc.).



C’est en pionnière que NeoGLS a commencé, dès 2014, à s’intéresser aux systèmes coopératifs de transports intelligents, ainsi qu’aux standards et normes sur lesquels ceux-ci s’appuient. Cela vaut à la PME d’être aujourd’hui un acteur de référence européen sur les technologies V2X et sur les différentes briques de la chaîne C-ITS ( Cooperative Intelligent Transport Systems ).



une approcHe vertueuse À plus D’un titre



” Les fonctionnalités que nous allons proposer ensemble préparent les infrastructures à la montée en puissance progressive de la conduite assistée, puis à celle des véhicules autonomes”, note Stéphane Boiteau.



”De plus, en permettant l’interconnexion et l’interopérabilité des systèmes, elles s’inscrivent dans la logique du MaaS, ou Mobility as a Service , qui offre à l’usager une vision globale de tout ce qui lui permet de se rendre d’un point A à un point B, en mode multimodal. Sans compter, bien sûr, les bénéfices énergétiques et environnementaux liés au ‘report modal’, mais aussi au fait que l’on accompagne les véhicules vers une conduite apaisée, anticipée et sécurisée, contribuant ainsi à la sobriété énergétique des déplacements. ”













Voir la version imprimable