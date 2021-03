Publiscopie : Quand le dévracage robotisé entre dans l’industrie du futur !

Mettant à profit près de 40 ans d'expertise en distribution automatisée de pièces, Bernay Automation vous accompagne dans vos projets d’amélioration, de modernisation ou d’optimisation de vos lignes d’assemblage ou de conditionnement. ” Nous intervenons de l’aide à la définition des besoins à la maintenance des outils de production et à la formation du personnel ”, confie Sylvie Van den Driessche, présidente. ” Notre programme de transformation, initié en 2017, place désormais notre activité sous le signe de l’Indus trie 4.0 et des technologies d’avenir que sont la fabrication additive, les solutions connectées et le dévracage robotisé avec système de vision. ”



FLEXIBILITÉ, TRAÇABILITÉ ET HAUTE CADENCE



Axe majeur de développement, les cellules de dévracage robotisées, 2D et 3D, avec systèmes de vision, augmenteront considérablement la flexibilité de vos lignes de production en permettant de reprogrammer facilement vos changements de produits.



Bernay Automation a dédié une équipe projet à la conception de bols vibrants et de pièces utilisant l’impression 3D à base de matériaux biosourcés.



Principaux avantages : une traçabilité et une répétabilité garanties des pièces, la réduction des délais et des coûts de fabrication, la possibilité de créer des formes complexes impossibles à réaliser par l’usinage soustractif.



Et bien sûr, Bernay Automation demeure votre partenaire privilégié pour répondre à vos besoins d’automatisation en solutions traditionnelles, bols vibrants muti-produits et centrifuges haute cadence.













