Publiscopie : Puissance d’achat et expertise des PCB pour clients exigeants

En cette reprise post-Covid, de nombreux secteurs souffrent de la pénurie en matières premières et en semi-conducteurs. Si la relocalisation est une bonne initiative, elle n’en exige pas moins des investissements colossaux. La puissance d’achat est alors un levier très efficace pour surmonter les difficultés d’approvisionnement.



Présent dans le monde entier depuis près de 30 ans, le groupe suédois NCAB, l’un des tout premiers fabricants mondiaux de PCB (via des usines partenaires réparties en Europe, Asie et Amérique du Nord), peut, ”en raison de sa puissance d’achat, mutualiser les commandes de ses clients exigeants et leur faire ainsi bénéficier de délais raccourcis et ce, à des prix extrêmement compétitifs”, explique Carol Ouchakoff, directeur général de la filiale française du groupe.



COMPÉTITIVITÉ, FIABILITÉ ET RESPECT DES DÉLAIS



Avec ses 230 M$ de chiffre d’affaires en 2020 et une présence locale dans 16 pays à travers le monde, le groupe NCAB possède en effet une puissance d’achat considérable, à même de ”faciliter les relations avec nos usines partenaires chez qui nous avons détaché une équipe de 85 personnes chargées de s’assurer que les conditions de production y sont optimales et durables tant du point de vue technique qu’environnemental ou social…”, souligne Carol Ouchakoff.



À ses clients, NCAB garantit des PCB fiables et zéro défaut, ”qui engagent notre entière responsabilité, de l’industrialisation à la production en série” .













