Inventeur de la fourniture d’air comprimé en France, SUDAC n’a cessé d’innover depuis sa création en 1879. ” En rejoignant le Groupe Veolia en 2021, l'entreprise s'appuie désormais sur le leader mondial de la transformation écologique. Cette expertise combinée permet à nos équipes de proposer une palette complète de solutions de gestion des utilités sur les sites industriels ”, explique Julien Amouyal, directeur général de SUDAC. Plus récemment, SUDAC continue d’innover avec des solutions contractuelles offrant à ses clients la garantie d’une fourniture d’air 24 h/24 ainsi qu’un engagement énergétique et environnemental des installations. Également, ses capacités d’investissements (sans aucun CAPEX client) permettent de renouveler les centrales, de proposer une technologie adaptée aux besoins et de s’engager durablement sur la fiabilité des équipements. Cette vision sur le long terme assure une maîtrise des coûts pour ses clients.



LE DIGITAL POUR LA PERFORMANCE DES CENTRALES



Afin de maintenir un haut niveau de performance des centrales, SUDAC propose une solution de web reporting qui surveille et analyse, à l’aide de télé-relevés, le comportement des centrales et réalise des actions correctives à distance ou sur site si nécessaire.



” Le rattachement au Groupe Veolia nous a aussi permis d’étendre notre présence sur le territoire , souligne Julien Amouyal. Nous disposons d’un grand nombre d’agences, ce qui nous rapproche encore plus nos clients. Nos équipes d’astreinte sont en mesure d’intervenir sur site 24 h/24 et 7 j/7. ”













Voir la version imprimable